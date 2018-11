Sci: week end con uomini e donne jet, Brignone in pista

Dalla località canadese di Lake Louise a quella statunitense di Beaver Creek sono in arrivo le gare per le donne e gli uomini jet. A Lake Louis da domani a domenica le ragazze saranno impegnate in due discese ed un superG. Gli uomini a Beaver Creek hanno invece davanti domani un superG, sabato una discesa e domenica un gigante. A Lake Louise non ci saranno le due dominatrici della passata stagione: Sofia Goggia e Lindsey Von, entrambe infortunate. L'azzurra tornerà a gennaio, il suo recupero procede bene. Ci sarà invece Federica Brignone che ha già vinto due superG e ha all'attivo anche un 2/o posto in discesa.

L'azzurra è in forma splendida e ama la velocità: può essere una sorpresa. A Beaver Creek, dopo il secondo e terzo posto di Christof Innerhofer e Dominik Paris della scorsa settimana, l'Italia punta a confermarsi anche se non sarà facile su una pista sempre decisamente difficile. I rivali saranno come sempre gli austriaci ed i norvegesi.