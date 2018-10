Sci: frattura malleolo, la Goggia tornerà nel 2019

Brutte notizie per lo sci azzurro che per almeno due mesi dovrà fare a meno di Sofia Goggia. L'infortunio subito in allenamento a Hintertux dall'olimpionica si è infatti rivelato peggiore del previsto dopo il controllo effettuato alla Commissione medica della Fisi: frattura del malleolo peroneale destro e gamba ingessata. L'azzurra salterà la prima parte della stagione e tornerà in pista solo col nuovo anno.

Goggia "Peccato, dovrò ridimensionare un po' obiettivi"- "Sono dispiaciuta per questo incidente di percorso, chiaramente mi costringe a ridimensionare un po' gli obiettivi per i quali mi ero mossa finora, è un discorso che riguarda più il periodo a breve termine che a lungo termine". E' amareggiata Sofia Goggia che tramite il sito della Fisi, esprime così il dispiacere dopo la visita medica effettuata stamani a Milano che ha confermato la frattura del malleolo peroneale destro e che la costringeranno a 2-3 mesi di stop, col rientro fissato a gennaio 2019. "Chiaramente non è una situazione facile, però si tratta di un infortunio abbastanza semplice nel senso che necessito solamente di rispettare i tempi di guarigione biologici dell'osso, devo essere brava a muoverlo un pochino per non bloccare completamente la caviglia. Avrò cinque giorni di stop completo in cui programmerò al meglio la riabilitazione, cercherò di guarire nel miglior modo possibile e nel tempo giusto, dovrò avere un fisico perfetto quando rimetterò gli scarponi", conclude l'olimpionica.