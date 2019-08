Europei Pallavolo, convocate 14 azzurre

Il ct della nazionale femminile di pallavolo Davide Mazzanti ha scelto le 14 azzurre per il Campionato Europeo in programma dal 23 agosto all'8 settembre, e per la prima volta organizzato in quattro nazioni: Polonia, Slovacchia, Ungheria e Turchia (sede delle finali). Sono state convocate: (Alzatrici) Alessia Orro, Ofelia Malinov; (Centrali) Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr e Raphaela Folie; (Libero) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale; (Schiacciatrici) Lucia Bosetti, Indre Sorokaite, Myriam Sylla, Sylvia Nwakalor e Terry Enweonwu; (Opposto) Paola Egonu. La squadra partirà mercoledì da Milano per Lodz, in Polonia (sede della Pool B). Le azzurre nella fase a gironi affronteranno il Portogallo (23/8), l'Ucraina (25/8), il Belgio (26/8), la Slovenia (27/8), la Polonia (29/8).