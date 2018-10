Pallavolo: Sylla carica le azzurre: 'Ora completiamo l'opera'

"Tutte noi siamo molto tese e cariche, ci aspetta secondo me una gara ancora più al cardiopalma di quella con il Giappone. Contro le padrone di casa ci siamo giocate l'accesso in semifinale, mentre domani ci giochiamo l'opportunità di portare a casa una grande medaglia. Conosciamo bene la Cina, è una squadra che nelle partite importanti ha sbagliato poche volte e lo dimostrano le tante vittorie ottenute negli ultimi anni. Vogliamo entrare in finale a tutti i costi". Myriam Sylla, una delle grandi protagoniste ai mondiali di pallavolo femminili, carica le azzurre alla vigilia della semifinale con la Cina che si gioca domani mattina alle 9.10 italiane.

"Tireremo fuori tutta la nostra grinta - ha aggiunto la giocatrice -. Essere qui è una grande soddisfazione, però adesso non bisogna assolutamente accontentarsi, c'è da completare l'opera".