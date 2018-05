Nations League femminile, Italia-Turchia 0-3

All'esordio nella Volleyball Nations League che si disputa a Lincoln, negli Stati Uniti, la nazionale italiana femminile è stata battuta 3-0 (25-21, 25-21, 25-20) dalla Turchia. Per tutta la gara la giovani azzurre di Davide Mazzanti hanno faticato a reggere il ritmo delle turche, trovando molte difficoltà soprattutto in attacco. Dall'altra parte della rete, invece, la Turchia è quasi sempre stata al comando, sfruttando molto bene la fase difensiva. Tra le fila azzurre la migliore marcatrice è stata Anastasia Guerra (13 p.), mentre la top scorer del match è risultata la turca Meryem Boz con 17 punti. Questa notte l'Italia tornerà in campo per affrontare nella seconda giornata la Polonia.