Nuoto: doppietta azzurra nei 100 rana, Pellegrini argento nei 200 sl

Doppietta Italia ai campionati Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow: oro dell'azzurra Martina Carraro nei 100 rana e medaglia d'argento per Arianna Castiglioni. Carraro in rimonta chiude in 1'04″51 davanti a Castiglioni (1'05″01). Terza la finlandese Laukkanen (1'05″12).

Medaglia d'argento invece per Federica Pellegrini nei 200 stile libero con il tempo di (1'52″88). La vittoria è andata alla britannica Freya Anderson con il tempo di 1'52"77, che ha beffato tutti. Medaglia di bronzo per Heemskerk (1'53″35). Vince la britannica Anderson grazie ad un'eccezionale ultima vasca e chiusura in 1'52″77, beffando la Pellegrini. Panziera chiude in ottava posizione (1'55″49).

Ancora una medaglia per l'Italnuoto: è quella di Fabio Scozzoli che, con il tempo di 56″55 ha conquistato il bronzo nei 100 rana. L'oro è andato all'olandese Kamminga (56″06) , medaglia di bronzo per il bielorusso Shymanovich (56″42). Quinto posto per Nicolò Martinenghi (56″70).