Pallanuoto: Pro Recco vince 33/o scudetto

Strapotere della Pro Recco che la per 33/a volta si laurea campione d'Italia della pallanuoto. La squadra ligure allenata da Ratko Rudic conquista il 14/o scudetto di fila (a 60 anni esatti dal primo conquistato a Trieste nel 1959) battendo Brescia 11-10 in finale. Conclusa la final six Pro Recco, prima a punteggio pieno del girone A, l'AN Brescia, terza, e la Sport Management, terza del girone B, voleranno ad Hannover, in Germania, per disputare la final eight della Champions League in programma dal 6 all'8 giugno.