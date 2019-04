MotoGp: Marquez-Rossi, segni disgelo in Argentina

L'immagine del GP d'Argentina, oltre al duello Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, è stata la stretta di mano tra il Dottore e Marc Marquez, che ha fatto corsa a parte dominando dal primo all'ultimo giro.



"Non me lo aspettavo ma ho accettato il suo saluto perché non ho nulla contro di lui", afferma Marquez in una intervista rilasciata durante un evento Estrella Galicia 0,0. "Credo che quello che è successo l'anno scorso resta l'anno scorso e non ho problema ad ammettere che fu un mio errore, per questo andai al suo box a chiedere scusa".

Scuse poi rispedite al mittente, in quell'occasione.

"L'importante è sapere di aver commesso un errore ma credo che in questa stagione le cose sono cambiate abbastanza. Il tempo mette tutto a posto".