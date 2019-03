MotoGp Argentina: a Marquez le prime libere

Marc Marquez con la Honda è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere della classe MotoGp in vista del Gran Premio d'Argentina, in programma domenica sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il campione del mondo è stato l'unico a scendere sotto il muro dell' 1'40'', fermando il cronometro su 1'39''827. I più rapidi dopo di lui sono stati Jack Miller (Ducati, +0.353) e Cal Crutchlow (Honda, +0.388), seguiti dagli italiani Franco Morbidelli (Yamaha, +0.492) e Andrea Iannone (Aprilia, +0.539). Settimo tempo per il vincitore della prima gara stagionale, Andrea Dovizioso (Ducati, +0.768) e decimo per Valentino Rossi (Yamaha, +1.000). La seconda sessione di libere della giornata è in programma alle 19 ora italiana.