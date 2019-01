Motogp: zero vittorie,Tapiro d'oro a Rossi

Tapiro d'oro a Valentino Rossi, che lo riceve sportivamente 'per non aver vinto neanche una gara nel 2018'. Il Dottore interrogato da 'Striscia la notizia' sul deludente risultato del motomondiale ammette: "È stata una stagione difficile. Non sono riuscito a vincere neanche una gara e questo mi dispiace un sacco". Davanti alle telecamere, il campione e l'inviato di Striscia animano un siparietto: "Ci risulta che ha vinto ultimamente…", il pilota di Tavullia risponde: "Sì ho vinto la 100 km dei campioni. Abbiamo lottato io e Franco Morbidelli contro Pasini e Baldassarri fino all'ultimo secondo e siamo riusciti a vincere".

E come ha vinto?. Tra le risate, Valentino spiega: "Quello davanti è caduto". Infine una domanda sulla nuova fidanzata: a quando le nozze?, e Rossi: "Non lo so. Non abbiamo deciso. Non ci abbiamo pensato".