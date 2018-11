MotoGp: Dovizioso vince il Gp di Valencia

Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gran Premio di MotoGp della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento stagionale del motomondiale. Il pilota forlivese ha preceduto Alex Rins (Suzuki) e Pol Espargarò (Ktm) in un Gp condizionato dalla pioggia (è stato sospeso a 13 giri dal termine e poi ripartito) e dalle tante cadute (tra l'altre, quelle di Marquez, di Vinales e Rossi).

Andrea Dovizioso ha vinto l'ultimo Gran Premio della stagione di MotoGp a Valencia, una gara condizionata dal diluvio in pista e da tantissime cadute: ne hanno fatto le spese, tra gli altri il campione del mondo Marc Marquez (per la prima senza podio sul 'Ricardo Tormo' da quando corre nella classe regina), il poleman Maverik Vinales e Valentino Rossi, quest'ultimo al penultimo giro quand'era terzo. Per il pilota della Ducati (la casa di Borgo Panigale non vinceva a Valencia da 10 anni, nel 2008 trionfò Stoner) si tratta del 12mo successo in carriera nella top class, a una lunghezza da Max Biaggi e Randy Mamola: ha preceduto gli spagnoli Alex Rins sulla Suzuki e Pol Espargaro sulla Ktm, al primo podio nella classe regina e che conclude una giornata da incorniciare con le vittorie in Moto2 di Oliveira e in Moto3 col 15enne turco Can Oncu