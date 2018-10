Motogp Giappone: Marquez 'vede' titolo, Dovizioso medita sgambetto

Il titolo iridato è a un passo e il pilota della Honda Marc Marquez cercherà di vincerlo sul circuito giapponese di Motegi dove domenica si correrà il motogp. "Indipendentemente dal fatto che siamo al primo match point per vincere il titolo - ha detto il pilota spagnolo - l'obiettivo è lo stesso degli altri weekend. Niente stress, niente panico". Il leader della classifica mondiale ha un vantaggio di 77 punti sul più immediato inseguitore, che è Andrea Dovizioso in sella alla Ducati. "Cercherò di lavorare duro dalle prime libere", ha detto il pilota della Honda, mostrandosi tranquillo e sorridente, anche se non si è nascosto l'insidia della Ducati, nonostante i tanti punti di distacco. "I piloti Ducati sono molto veloci in questa seconda parte della stagione. I punti raccolti nelle ultime gare sono stati importanti" ha spiegato, "ma noi cercheremo di ripeterci a Motegi. Sappiamo che dobbiamo concentrarci sulla vittoria e gestire i rischi, sapendo di avere altre chance nei prossimi weekend".