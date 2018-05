Moto Gp Francia: trionfo di Marquez

Lo spagnolo Marc Marquez, su Honda, ha vinto il Gp di Francia, quinta prova del mondiale classe MotoGp.

Il leader della classifica, che allunga ancora in classifica, ha preceduto sul traguardo Danilo Petrucci (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Giornata nera per Andrea Dovizioso, caduto nei primi giri dopo essere passato in testa. Fuori causa subito anche Andrea Iannone (Suzuki) e poi Johann Zarco (Yamaha), autore della pole.