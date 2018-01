Ds Ducati, vogliamo confermare i 2 piloti

"Il nostro obiettivo è quello di confermare Andrea (Dovizioso, ndr) e provare a confermare anche Jorge (Lorenzo, ndr)". Così Paolo Ciabatti, ds Ducati Corse, a 'Tutti Convocati' su Radio 24. "Bisogna vedere se ci saranno le condizioni, è prestino per parlarne. Devo dire che c'è la volontà, credo da entrambe le parti per trovare un accordo.

Andrea si aspetta un ingaggio in linea con quello di altri top rider visto quello che ha dimostrato nel 2017" vincendo 6 gare.

"Io credo che con la buona volontà da parte di entrambi si possa trovare una soluzione - aggiunge Ciabatti - spero nei prossimi mesi. Il 2018 è un anno in cui scadono i contratti di tutti i piloti ufficiali di tutte le case e di tutti i team, Ducati è nella stessa situazione di Honda, di Yamaha, di Suzuki, KTM e di Aprilia". La Ducati non si sente favorita della stagione che inizia il 18 marzo in Qatar, ma "partiamo con l'idea di essere protagonisti in tutte le gare con tutti e due piloti e quindi del mondiale, che vuol dire provare a aggiudicarselo".