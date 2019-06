Giro Rosa, in 4 per la vittoria

Il Giro Rosa Iccrea, che scatterà venerdì 5 luglio con una crono di 18 km, disegnata sul percorso da Cassano Spinola a Castellania - paese di Fausto Coppi - si prevede più incerto che mai. Fra le atlete al via ce ne sono almeno 4 di livello mondiale: l'olandese Van Vleuten, campionessa uscente e iridata nella crono; la connazionale Van Der Breggen, olimpionica e iridata in linea, che ha vinto la corsa rosa 2015 e 2017; la sudafricana Moolman-Pasio, seconda classificata nel 2018; l'australiana Spratt, vicecampionessa del mondo, maglia verde di migliore scalatrice e terza classifica nel 2018. Per quanto riguarda le italiane, chance per Elisa Longo Borghini, seconda nel 2017; per Guderzo, terza nel 2010 e seconda nel 2013; per la trevigiana Paladin. Il percorso della 30/a edizione sarà durissimo, attraverso il Friuli e la Valtellina, con la frazione del Gavia e la crono a Teglio. Il 14 luglio gran finale con la 10/a tappa, da San Vito al Tagliamento a Udine (118,6 km) e lo strappo in pavè fino al Castello.