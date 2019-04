Test in Bahrain: Ferrari con Vettel, Schumi Jr sull'Alfa

Secondo giorno di test della Formula 1 sul circuito di Sakhir in Bahrain, dove è già in pista Sebastian Vettel al volante della Ferrari. Come da programma Mick Schumacher, ieri esordiente sulla Rossa di Maranello, è passato oggi alla guida dell'Alfa Romeo Racing, che ieri aveva girato con Giovinazzi. Anche oggi il programma di lavoro sarà intenso per tutti i team e il meteo dovrebbe consentire di sfruttare in pieno il tempo a disposizione fino a stasera. La prima giornata è stata disturbata dalla pioggia che ha obbligato ad uno stop durato circa tre ore.