Formula 1: prima pole Leclerc, doppietta Ferrari in qualifica Gp Bahrein

Prima pole per Charles Leclerc in F1, con il pilota monegasco della Ferrari che sulla pista di Sakhir ha preceduto il compagno di scuderia Sebastian Vettel. Seconda fila tutta Mercedes, con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas.

"Sono felice. In Australia avevo commesso qualche errore in Q3 ed ho lavorato sodo per non ripeterli". Charles Leclerc ha commentato così, appena uscito dall'abitacolo della Ferrari, la pole conquistata sul circuito del Bahrain, la prima della sua carriera in Formula 1. "E' stato difficile stare davanti a Sebastian (Vettel, ndr) - ha aggiunto il pilota monegasco parlando del compagno - sto imparando e devo imparare ancora molto da lui, ma oggi sono contentissimo di questa pole".