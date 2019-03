Schumi jr farà un test con la Ferrari in Bahrain

Dopo le indiscrezioni è arrivata anche l'ufficialità: Mick Schumacher debutterà sulla Ferrari SF90 nel primo giorno dei test che seguiranno il Gp del Bahrain, martedì 2 aprile. Il pilota tedesco della Ferrari Driver Academy (FDA) guiderà in entrambe le giornate, cominciando con la Ferrari e girando il mercoledì sulla vettura del team Alfa Romeo Racing. "Sono molto felice per questa opportunità - le parole di Schumi jr che ha ringraziato la Ferrari -. Non vedo l'ora di godermi questa incredibile esperienza".

