F1: McLaren presenta la nuova monoposto

La McLaren ha svelato la nuova monoposto che parteciperà al Mondiale di Formula 1 2019 nel quartier generale di Woking in Inghilterra. Una vettura che sarà guidata dall'inedita coppia di piloti formata dallo spagnolo Carlos Sainz e dall'inglese Lando Norris. La Mcl34 è equipaggiata con il Renault E-Tech 19. La livrea del 2019 continua a sfoggiare l'iconico colore McLaren papaya orange, riecheggiando quello scelto da Bruce McLaren per il primo Gran Premio di Formula 1 nel 1966. "Abbiamo una nuova coppia di piloti - afferma Zak Brown, Ceo McLaren Racing - che insieme rappresentano la nuova generazione di talenti della Formula 1. Sono parte integrante del team e il nostro sforzo collettivo per far avanzare la McLaren''.