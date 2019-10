Giro: da Budapest a Milano, 21 tappe con tre crono LA SCHEDA

Il 103/o Giro d'Italia di ciclismo partirà il 9 maggio da Budapest e si concluderà il 31 a Milano. Tra le 21 tappe, per un totale di 3.579,8 km e 45.000 metri di dislivello (circa mille in meno del 2019), ci saranno tre tappe a cronometro (per 58,8 km complessivi, 300 metri in più della scorsa stagione), sei per velocisti, sette di media difficoltà e cinque di alta montagna, per un totale di sette arrivi in salita. La 'Cima Coppi' è posta ai 2.758 metri d'altezza dello Stelvio, la 'Montagna Pantani' è a Piancavallo, la 'Tappa Bartali' sarà quella da Alba a Sestriere.

Queste le tappe nel dettaglio:

- 1/a tappa sabato 9 maggio: Budapest-Budapest, 8,6 km, cronometro individuale

- 2/a tappa domenica 10 maggio: Budapest-Gyor, 195 km, pianeggiante.

- 3/a tappa lunedì 11 maggio: Székesfhérvàr-Nagykanizsa, 204 km, pianeggiante.

- 4/a tappa martedì 12 maggio: Monreale-Agrigento, 136 km, media montagna.

- 5/a tappa mercoledì 13 maggio: Enna-Etna (Piano Provenzana), 150 km, alta montagna.

- 6/a tappa giovedì 14 maggio: Catania-Villafranca Tirrena, 138 km, pianeggiante.

- 7/a tappa venerdì 15 maggio: Mileto-Camigliatello Silano, 223 km, media montagna.

- 8/a tappa sabato 16 maggio: Castrovillari-Brindisi 216 km, pianeggiante.

- 9/a tappa domenica 17 maggio: Giovinazzo-Vieste, 198 km, media montagna.



- 10/a tappa martedì 19 maggio: San Salvo-Tortoreto Lido, 212 km, media montagna.

- 11/a tappa mercoledì 20 maggio: Porto Sant'Elpidio-Rimini, 181 km, pianeggiante.

- 12/a tappa giovedì 21 maggio: Cesenatico-Cesenatico, 205 km, media montagna.

- 13/a tappa venerdì 22 maggio: Cervia-Monselice, 190 km, media montagna.

- 14/a tappa sabato 23 maggio: Conegliano-Valdobbiadene, 33.7 km, cronometro individuale.

- 15/a tappa domenica 24 maggio: Base Aerea Rivolto-Piancavallo, 183 km, alta montagna.

- 16/a tappa martedì 26 maggio: Udine-San Daniele del Friuli, 228 km, media montagna.

- 17/a tappa mercoledì 27 maggio: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio, 202 km, alta montagna.

- 18/a tappa giovedì 28 maggio: Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio), 209 km, alta montagna.

- 19/a tappa venerdì 29 maggio: Morbegno-Asti, 251 km, pianeggiante.

- 20/a tappa sabato 30 maggio: Alba-Sestriere, 200 km, alta montagna.

- 21/a tappa domenica 31 maggio: Cernusco sul Naviglio-Milano, 16.5 km, cronometro individuale. (ANSA).