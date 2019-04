Ciclismo: Romandia, prologo a Tratnik

Lo sloveno Jan Tratnik ha vinto il cronoprologo del Giro di Romandia sulle rive del lago di Neuchatel, un percorso tecnico di 3,8 km. Il portacolori del Team Bahrain Merida ha preceduto di un secondo il connazionale Primoz Roglic (grande favorito per la vittoria finale) e lo svizzero Bohli. Miglior italiano di giornata è stato Sonny Colbrelli che ha chiuso al 12mo posto con un ritardo di 6" dal compagno di squadra. Un secondo in più ci ha impiegato Filippo Ganna, al via con la nuova maglia del Team Ineos.