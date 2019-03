Terza medaglia dell'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in corso in Polonia. Dopo l'oro e il bronzo di Filippo Ganna e Davide Plebani nell'inseguimento maschile, l'azzurra Letizia Paternoster ha conquistato la medaglia d'argento nell'omnium, mancando solo per due punti il primo gradino del podio, dove è salita l'olandese Kirsten Wild, campionessa uscente. Il bronzo è andato alla statunitense Jennifer Valente.