L'Equipe, Fifa valuta maximercato fino 31 dicembre

La Fifa, una volta ripresa l'attività calcistica ora ferma per via della pandemia coronavirus, sta valutando la possibilità di varare una maxi-finestra di mercato che durerà fino al 31 dicembre. Lo scrive il quotidiano sportivo francese 'L'Equipe' spiegando che, vista la voglia delle varie leghe nazionali di concludere comunque la stagione, giocando fino a tutto luglio, il via alle trattative verrebbe dato al momento della conclusione delle competizioni nazionali e di quelle dell'Uefa, quindi presumibilmente ad agosto, sempre che il calcio riprenda.