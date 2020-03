Coronavirus: primo calciatore positivo in Cina, è Fellaini

C'è un caso di positività al Coronavirus anche nel calcio cinese, il primo di cui si venga a conoscenza nella massima serie del paese in cui il Covid-19 ha avuto origine. Si tratta del belga 32enne Marouane Fellaini, secondo quanto ha annunciato il club in cui gioca, lo Shandong Luneng. L'ex del Manchester United, viene precisato, è in buone salute, ma "viene tenuto sotto stretta osservazione e avrà tutta l'assistenza medica di cui c'è bisogno. Il nostro club fa del suo meglio per favorire il pieno recupero di ogni atleta". Ora staff medico e dirigenza dello Shandong stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti di Fellaini, arrivato nei gjorni scorsi a Shangai, proveniente da Singapore. Successivamente il belga ha preso un treno ad alta velocità per raggiungere Jinan, città in cui ha sede la sua squadra. La sua positività potrebbe portare a un nuovo rinvio della ripresa dell'attività calcistica in Cina, che era prevista per inizio aprile.