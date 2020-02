Serie A, Lazio-Bologna

Serie A torna in campo con Lazio-Bologna.

Vincere e mettersi davanti alla tv domenica sera senza aspettative nè speranze, per poi provare a continuare a testa bassa su un cammino che ha già portato tanto in alto. E' questo il piano di Simone Inzaghi per una giornata molto importante di campionato, che vede la sua Lazio alle prese all'Olimpico con una "squadra ostica" come il Bologna e le due rivali per lo scudetto, Juve e Inter, affrontarsi allo Stadium. "Non penso al primo posto e non farò il tifo per nessuna, sono concentrato sul Bologna - chiarisce subito Inzaghi -. Ha 34 punti, ha avuto defezioni importanti ma nell'ultimo periodo ha fatto bene in trasferta. E poi conosco Sinisa, un caro amico con cui abbiamo condiviso tante cose qui alla Lazio. So cosa sa dare alle sue squadre, verranno a Roma per fare una grande partita". Niente proclami, quindi, ma solide certezze che vengono, sottolinea il tecnico piacentino, "da una lunghissima serie di risultati positivi, anche se nel calcio i giudizi cambiano rapidamente. Non siamo più una sorpresa. Abbiamo vinto tre trofei in questi anni - ricorda - e l'atmosfera intorno al campo è sempre elettrizzante. Siamo in un'ottima posizione di classifica da oltre due mesi, ma dobbiamo continuare così. Inzaghi esprime un lieve disagio per "qualche defezione" nella gara di domani. Oltre agli assenti sicuri, Acerbi e Lulic, alcuni giocatori sono in forse. "Marusic ha un indolenzimento, in questo momento era molto utile per quello che stava facendo ma non voglio forzare. Ho discrete sensazioni per Milinkovic e Jony e vedremo dopo l'allenamento di oggi come sta Immobile che ha avuto la febbre. Caicedo sta bene, manca la seduta di oggi: è a disposizione". Inzaghi spiega che Lukaku non può ancora giocare 90 minuti e "può entrare a gara in corso" ma per la difesa dice di avere varie opzioni, come il riutilizzo di Vavro "che a Marassi ha fatto bene" ma anche Bastos e Patric "che possono rappresentare pedine importanti per una gara difficile". Lazio-Bologna sarà una delle cinque partite della 26/a giornata che si giocheranno a porte aperte in un campionato ancora in balia dell'emergenza coronavirus. "Giocare in stati chiusi è strano, non è il massimo come ho già detto a Genova ma le autorità stanno effettuando le opportune valutazioni: dobbiamo adeguarci - dichiara il tecnico piacentino -. C'è un problema e va risolto il prima possibile".