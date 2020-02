Europa League: Gent-Roma

Europa League, ritorno dei sedicesimi di finale: Gent-Roma alle ore 18,55.



"Dobbiamo scendere in campo pensando di stare sullo 0-0". È questo il consiglio che Paulo Fonseca dà alla sua Roma alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League col Gent. In realtà i giallorossi hanno il vantaggio del gol segnato all'Olimpico da Carles Perez, ma il tecnico portoghese invita la squadra a non tenerne conto: "Non dobbiamo pensare solo a difenderci, è importante fare gol. Vogliamo giocare nella metà campo offensiva. Per noi è una partita importantissima, vogliamo passare". E per farlo servirà una prestazione migliore di quella offerta all'andata. "Dobbiamo concentrarci, giocare con ambizione e aver coraggio come nell'ultima partita - spiega Fonseca ricordando il 4-0 sul Lecce -. In casa il Gent non ha mai perso in questa stagione e ha sempre segnato, in più avrà la motivazione di giocare davanti ai propri tifosi sapendo che il risultato è aperto. Avrà voglia di vincere". Insomma, guai a sottovalutare un avversario "forte fisicamente, molto concreto", e che proprio all'Olimpico "ha dimostrato di essere fortissimo. Sarà una partita difficile". Senza appello. "In questo tipo di competizioni si giocano due partite, non sono maratone. Una squadra resta e l'altra esce" sottolinea l'allenatore giallorosso, evitando di pensare al cammino continentale della Roma: "Non mi piace parlare di progetti futuri, è inutile guardare avanti se non vinciamo. Certo, questa squadra è all'inizio di un processo e ci sono molte cose da migliorare. In futuro potremo vedere una Roma migliore sicuramente". Nell'immediato quello che conta però è dare continuità ai successi dell'andata e sul Lecce. "Prima di queste due vittorie abbiamo avuto una serie negativa con diverse sconfitte, è stata una cosa che ci ha fatto arrabbiare molto - confessa Kluivert -. Ma è sempre importante concentrarsi sulla partita successiva. Come ha detto il mister una stagione è una maratona, e quando si fa un passo falso non ci si può permettere di fermarsi". "Io penso sempre positivo, ho fiducia nella mia squadra e non mi sfiora il pensiero di una eventuale eliminazione. Vogliamo fare una bella partita e cercare di vincere" conclude l'esterno offensivo olandese che agirà assieme a Mkhitaryan e Carles Perez alle spalle di Dzeko. In difesa invece ballottaggio tra Spinazzola e Kolarov a sinistra, con Santon pronto a partire dall'inizio nel ruolo di terzino destro.