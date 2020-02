Si ferma Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino non ha preso parte all'allenamento di oggi "a causa di una lieve lombalgia", spiega la Juventus nel report sull'allenamento di oggi alla 'Cotinassa'. Nel frattempo, prosegue il percorso fisioterapico prestabilito per Pjanic, mentre Pinsoglio è stato bloccato da una leggera sindrome influenzale e Rabiot ha svolto seduta personalizzata "come da programma".