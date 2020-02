Serie A: Juventus Brescia, Sampdoria Fiorentina

Probabili formazioni di Juventus-Brescia.



Juventus (4-3-1-2): 1 Szczesny, 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro, 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot, 8 Ramsey, 21 Higuain, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 10 Dybala, 13 Danilo, 14 Matuidi, 24 Rugani, 41 Coccolo). All.: Sarri. Diffidati: Cuadrado, De Ligt, Dybala, Bonucci. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiellini, Khedira, Demiral, Bernardeschi, Douglas Costa.



Brescia (4-3-1-2): 1 Joronen, 2 Sabelli, 24 Mangraviti, 14 Chancellor, 26 Martella; 25 Bisoli, 24 Viviani, 31 Bjarnason; 8 Zmrhal; 18 Aye', 45 Balotelli. (22 Alfonso, 3 Mateju, 29 Semprini, 6 Ndoj, 7 Spalek, 23 Skrabb, 27 Dessena, 9 Donnarumma). All.: Lopez. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mateju . Indisponibili: Gastaldello, Romulo, Cistana, Tonali, Torregrossa.



Arbitro: Chiffi di Padova Quote Snai: 1,18 7,00 15,00.



Probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina.



Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 21 Tonelli, 15 Colley, 29 Murru; 7 Linetty, 4 Vieira, 18 Thorsby; 11 Ramirez; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini (22 Seculin, 30 Falcone, 34 Yoshida, 5 Chabot, 91 Bertolacci, 12 Depaoli, 26 Leris, 20 Maroni, 17 La Gumina, 14 Jankto, 9 Bonazzoli). All.: Ranieri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ferrari, Murru, Ramirez Indisponibili: Ferrari.



Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres, 21 Lirola, 24 Benassi, 78 Pulgar, 8 Castrovilli, 29 Dalbert, 25 Chiesa, 28 Vlahovic. (1 Terracciano, 33 Brancolini, 3 Igor, ,17 Ceccherini 93 Terzic, 23 Venuti, 5 Badelj, 88 Duncan, 18 Ghezzal, 19 Agudelo, 11 Sottil, 63 Cutrone). All.: Iachini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Chiesa, Lirola, Pezzella. Indisponibili: Kouame', Ribery.



Arbitro: Irrati di Pistoia. Quote Snai: 2,75; 3.10; 2.75.



Probabili formazioni di Sassuolo-Parma.



Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 22 Toljan, 19 Romagna, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos, 14 Obiang, 73 Locatelli, 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga, 9 Caputo. (56 Pegolo, 63 Turati, 2 Marlon, 6 Rogerio, 13 Peluso, 17 Muldur, 32 Magnani, 4 Magnanelli, 68 Bourabia,11 Defrel, 18 Raspadori, 27 Haraslin). All.: De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Djuricic, Magnanelli. Indisponibili: Traore, Tripaldelli, Chiriches.



Parma (4-3-3): 92 Radu, 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo, 10 Hernani, 15 Brugman, 19 Kurtic, 20 Caprari, 11 Cornelius, 27 Gervinho. (34 Colombi, 40 Corvi, 3 Dermaku, 5 Regini, 97 Pezzella, 16 Laurini, 8 Grassi, 7 Karamoh, 93 Sprocati, 26 Siligardi). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Darmian, Hernani. Indisponibili: Kucka, Inglese, Sepe, Kulusevski, Scozzarella, Barillà, Adorante.



Arbitro: Mariani di Aprilia Quote Snai: 1,92 3,65 3,85.



Probabili formazioni di Cagliari-Napoli.



Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 3 Mattiello, 19 Pisacane, 15 Klavan, 3 Lu. Pellegrini, 18 Nandez, 8 Cigarini, 21 Ionita, 20 Gaston Pereiro, 10 Joao Pedro, 99 Simeone. (90 Olsen, 1 Rafael, 23 Ceppitelli, 40 Walukiewicz, 22 Lykogiannis, 17 Oliva, 6 Rog, 14 Birsa, 9 Paloschi, 26 Ragatzu). Indisponibili: Cacciatore, Faragò, Pavoletti. Squalificati: Nainggolan. Diffidati: Ceppitelli, Nandez.



Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. (25 Ospina, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 13 Luperto, 12 Elmas, 5 Allan, 68 Lobotka, 61 Politano, 11 Lozano, 9 Llorente). All. Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Milik, Koulibaly, Younes. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno.



Arbitro: Doveri di Roma Quote Snai: 3,80 3,70 1,90.