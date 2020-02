Coppa del Re, eliminati Barcellona e Real Madrid

Dopo il Real Madrid, anche il Barcellona cade nei quarti di finale della Coppa del Re di Spagna. E, anche in questo caso, a passare è stata una squadra basca, l'Athletic Bilbao, che ha segnato la rete delle qualificazione (il match è finito 1-0) in pieno recupero, al 92', con Inaki Williams, svelto a colpire di testa sul cross di Gomez. Poco prima lo stesso Williams aveva mancato un'occasione tirando a lato da posizione favorevole. Per il Barcellona, penalizzato dalle assenze in avanti, a nulla è valsa la mossa del tecnico Quique Setien di schierare Sergi Roberto nel tridente avanzato assieme a Messi e al 17enne Ansu Fati.

Sfuma il sogno del Triplete per il Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane è stata eliminata nei quarti di finale della Coppa del Re di Spagna, perdendo per 4-3 al Santiago Bernabeu contro i baschi della Real Sociedad. Il match è stato avvincente, e la Real Sociedad è andata avanti fino al 4-1, trascinati dall'ex Odergaard che ha segnato un gol a quella che, dalla prossima estate, tornerà ad essere la sua squadra (è a San Sebastiàn in prestito). Ci sono state anche la doppietta di Isak, la rete di Merino e quella, per il Madrid, del brasiliano Marcelo, prima del tentativo di rimonta dei padroni di casa con Rodrygo e Nacho che hanno portato le 'merengues' sul 3-4. Ma al Real Madrid l'aggancio non è riuscito, nonostante i 9 minuti di recupero e il rosso al 96' al difensore basco Gorosabel.