Calcio: Politano dà l'ok, cessione al Napoli vicina

L'attaccante dell'Inter Matteo Politano avrebbe trovato l'intesa con il Napoli, si avvicina quindi la cessione del giocatore alla squadra di Gattuso. Tra i due club c'era già l'accordo per un prestito con obbligo di riscatto e ora l'operazione va verso la definitiva chiusura dopo l'ok del giocatore. L'Inter sta lavorando per definire anche l'arrivo in prestito secco di Fernando Llorente e in questo momento sarebbero in corso colloqui con Frank Trimboli agente dello spagnolo e intermediario nella trattativa per Christian Eriksen. E, in queste ore decisive, è probabile che si parli anche dell'operazione di acquisto del danese sempre più vicina alla chiusura. La forbice tra domanda e offerta si sarebbe già ridotta e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca.