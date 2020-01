Bonucci non si accontenta, la Juve deve migliorare

"Prendiamo questi tre punti importanti e continuiamo il cammino". Il 2-1 della Juventus sul Parma non soddisfa del tutto Leonardo Bonucci. "Una squadra come la nostra deve voler di più, deve migliorare. Da Squadra. Per i grandi obiettivi", sostiene il capitano bianconero su Instagram. "Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto" gli fa eco Miralem Pjanic su Instagram, molto più pragmatico del compagno: "Ora testa alla prossima", conclude il regista proiettandosi alla sfida di mercoledì in Coppa Italia contro la Roma. I tre punti di ieri sera hanno fatto fare un balzo in classifica alla Juventus che, complice il pari tra Lecce e Inter, ha ora quattro punti di vantaggio sui nerazzurri. "La seconda parte di una maratona è quella in cui bisogna aumentare la velocità", scrive Douglas Costa sui social per raccontare il cammino della Juventus.