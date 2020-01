"Che Dybala e Cristiano Ronaldo abbiano difficoltà a giocare insieme è un falso mito". Così Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, in risposta a una domanda sulla coesistenza in campo dell'attaccante argentino e del fuoriclasse portoghese. "Credo che Dybala renda anche con Ronaldo, le buone prestazioni le ha fatte con tutti. E' chiaro che con loro due insieme - spiega Sarri - ci sono meno riferimenti centrali ma che abbiano difficoltà a giocare insieme non mi pare una considerazione giusta".