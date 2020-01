Fiorentina, Cutrone in arrivo dal Wolverhampton

La Fiorentina abbraccerà nelle prossime ore Patrick Cutrone: tra il club viola e il Wolverhampton, proprietario del cartellino dell'attaccante classe '98, le distanze si sono ormai assottigliate e mancano solo pochi dettagli per ufficializzare l'operazione con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro più altri 15-16 per l'obbligo di riscatto che scatterà dopo 18 mesi. Già domani l'ex giocatore del Milan potrebbe essere a Firenze per le visite mediche.



Intanto la Fiorentina sta stringendo anche per il centrocampista Duncan del Sassuolo e per la difesa continuano a circolare i nomi di Bonifazi e Juan Jesus. La società viola è attiva pure sul fronte uscite: Cristoforo si trasferirà in Spagna all'Eibar mentre Pedro potrebbe tornare in Brasile dove è nel mirino del Flamengo e del Gremio. Sirene tedesche per il giovane difensore Rasmussen.