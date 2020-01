Ecco 59/a collezione Panini, la più ricca della storia

"È la collezione più ricca della storia". Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, presenta così "Calciatori 2019-2020", la 59a edizione della collezione ufficiale di figurine Panini svelata oggi nella sede della Lega Serie A a Milano. Un album di 128 pagine in formato maxi con 832 figurine in cui sono tante le novità, dalle figurine in n formato esclusivo degli allenatori delle squadre di A e B, passando per i calciatori del Sogno Azzurro, i Top Performer, il Top 11 maschile e femminile della scorsa stagione.

L'album "Calciatori 2019-2020" si apre con una pagina dedicata ai "simboli" della Serie A, passando poi ai 20 club della massima serie a cui sono dedicate quattro pagine con 22 calciatori, i top player e la maglia. Seguono poi le pagine dedicate a Serie BKT (20 squadre con 18 figurine di calciatori), Serie C, Serie D e Serie A femminile. Numerose anche le figurine speciali, dal "Film del campionato" in collaborazione con la Gazzetta dello Sport alla sezione "Calciomercato - L'Originale" con Sky, oltre ai momenti e protagonisti del campionato nella prima parte di stagione. La sigla dello spot per la collezione è cantata da Rocco Hunt, che ha riscritto per Panini la sua hit "Benvenuti in Italy".