Allegri favorito per panchina Manchester United

Massimiliano Allegri è il favorito per la panchina del Manchester United, quando - a fine stagione - Ole Gunnar Solskjaer dovrà lasciare l'Old Trafford. Secondo il Daily Mail il tecnico norvegese, in carica da poco più di un anno, non ha possibilità di essere confermato alla guida dei Red Devils a giugno. Chiamato nel dicembre 2018 a sostituire José Mourinho, dopo un avvio promettente, Solskjaer non è riuscito a risollevare i Red Devils, anche quest'anno costretti ad un ruolo di secondo piano in Premier League. Mentre Allegri, viceversa, grazie anche ai cinque scudetti consecutivi vinti con la Juventus, e alle due finali di Champions League, sembra avere il profilo ideale per ricostruire lo United. In passato già contratto dall'Arsenal, Allegri ha però già fatto sapere di non avere nessun intenzione di subentrare a stagione in corso, neppure se la situazione all'Old Trafford precipitasse. L'unica alternativa all'ex tecnico della Juventus appare Mauricio Pochettino, che gode di numerosi estimatori a Manchester.