Juve, Szczesny: 'Pronti a ripartire con tanta fame'

Per lo scudetto 2020 sarà una corsa a 4: con Juve e Inter che hanno iniziato l'anno appaiate in testa concorrono le due romane. Lo dice, in un'intervista a Sky Sport, il portiere bianconero Wojciech Szczesny: "In corsa c'è anche la Roma, che sta molto bene. E fino a qualche settimana va nessuno parlava della Lazio, una delle squadre più forti del nostro campionato. Noi - prosegue il polacco - siamo pronti a ripartire con tanta fame e voglia di vincere tutti i trofei possibili nel 2020, dopo la delusione per avere perso la Supercoppa. Dobbiamo migliorare in difesa - aggiunge Szczesny - perché solitamente il campionato lo vince la squadra che subisce meno gol. Quindi, dobbiamo ritrovare la voglia di soffrire e lottare per non prendere gol".