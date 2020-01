Weigl va al Benfica, piaceva all'Inter

Colpo del Benfica, che ha annunciato sui propri social l'acquisto, per 20 milioni di euro, del 24ene centrocampista del Borussia Dortmund Julian Weigl, elemento che piaceva anche ad Inter e Psg. Il Borussia ha poi confermato che il trasferimento è cosa fatta, augurando "le migliori fortune in Portogallo" al giocatore e diffondendo un suo messaggio di saluto: "avrò sempre il Borussia nel cuore, e tantissime grazie al club e ai miei compagni per tutti questi anni". Weigl lascia il Borussia, dove era arrivato nel luglio del 2015, dopo aver giocato 172 match ufficiali con la maglia giallonera, segnando 4 gol.