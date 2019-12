Europa League, Roma-Wolfsberger, turnover Fonseca: 4-5 cambi

Concentrato sul Wolfsberger, ma con un pensiero anche all'impegno di domenica con la Spal. Paulo Fonseca va a caccia del primo traguardo stagionale, il superamento della fase a gironi di Europa League, senza dimenticare però che il vero obiettivo è tornare in Champions centrando almeno il quarto posto in campionato. Ecco perché non pensa a fare bilanci: "Si fanno alla fine della stagione, non in questo momento, ma sono soddisfatto di questi primi sei mesi. La squadra è migliorata molto dall'inizio e attraversa un buon momento, sono sei mesi positivi".

Questa sera all'Olimpico con gli austriaci il tecnico della Roma - sempre alle prese con un discreto numero di indisponibili (Zappacosta, Santon, Smalling, Cristante, Pastore e Kluivert) - farà rifiatare qualche giocatore, Kolarov su tutti, dando spazio a chi ultimamente si è visto meno, tipo Florenzi. Sul cui impiego limitato Fonseca risponde stavolta un po' stizzito: "Non voglio parlare più di questa situazione: gioca quando abbiamo bisogno di lui, altrimenti no. Ma questo vale per lui come per tutti gli altri". "Onestamente penso al turnover - aggiunge quindi il portoghese in conferenza stampa a Trigoria -. possiamo fare qualche cambiamento, 4-5 giocatori. È una partita difficile e decisiva per noi ma ho fiducia in tutti i giocatori. Dobbiamo giocare per vincere, con ambizione e coraggio". Alla Roma basta un pareggio per essere sicura del passaggio del turno, mentre per la corsa al primo posto nel girone dovrà aspettare il risultato della sfida tra il Borussia Moenchengladbach, capolista assieme ai giallorossi ma avanti in virtù degli scontri diretti, e l'Istanbul Basaksehir.

A guidare l'attacco della Roma ci sarà sempre Dzeko, con Kalinic inizialmente in panchina ("sta meglio, è stato infortunato ma sta lavorando bene"), mentre sugli esterni agiranno Under e Perotti. Quest'ultimo scommette sulle chance della Roma di arrivare fino in fondo nella competizione continentale: "Sono molto fiducioso. Penso che ne abbiamo le capacità e le qualità, poi ovvio ci sono squadre molto forti oltre a quelle che scenderanno dalla Champions League". Tipo l'Inter, affrontata pochi giorni fa a San Siro.

"Contro una grande squadra abbiamo fatto una grande prestazione - ricorda Perotti -. Siamo in un buon momento, sulla strada giusta, anche se potevamo far meglio in qualche partita". A livello personale, poi, l'attaccante spera di trovare maggiore continuità: "Spero e penso di aver lasciato alle spalle gli infortuni, ma sappiamo che nella nostra professione ci sono. Spero di poter giocare da qui alla fine dalla stagione, di poter essere al 100% per aiutare i miei compagni". Con i quali assicura di non discutere delle notizie legate alla possibile cessione del club a Dan Friedkin da parte del presidente James Pallotta: "Noi pensiamo solo al campo, il nostro mestiere è giocare a calcio, al resto ci pensa la società".