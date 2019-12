Serie A donne: Inter-Roma 1-4 nel posticipo

Nel posticipo della nona giornata di Serie A donne tra Inter e Roma vincono 4-1 le giallorosse di Betty Bavagnoli. Il match si sblocca al 23', quando l'arbitro concede calcio di alle ospiti per l'intervento in ritardo di Auvinen su Bonfantini in area di rigore. Sul dischetto va Andressa, che trasforma il penalty.

Poco dopo però arriva l'1-1 delle nerazzurre: Marinelli viene atterrata da Erzen sulla trequarti giallorossa, Alborghetti calcia la punizione in mezzo e Tarenzi trova la rete del pari con un colpo di tacco al volo. A inizio ripresa inizia la goleada delle ospiti. Thomas al 54' firma il 2-1, Andressa con un sinistro da fuori area sigla il 3-1 e Thestrup chiude il conto con un diagonale di destro al 91'.

Il match termina quindi 4-1 per Bartoli e compagne, che tengono il passo di Juventus (a +7) e Fiorentina (a +1) e si portano al terzo posto in classifica a quota 18, scavalcando il Milan fermo a 17 e con una partita in meno.