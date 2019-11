"La partita col Sassuolo è pericolosissima: hanno numeri superiori alla loro posizione in classifica". Maurizio Sarri mette in guardia la Juventus sulle insidie del partita match di domani. "De Zerbi è giovane e forte, lo dissi anche in Inghilterra quando mi chiesero il nome di un tecnico giovane italiano - confessa Sarri -. Noi arriviamo da una partita in cui abbiamo speso energie nervose, le partite di Champions sono dispendiose, non è un caso che abbiamo sofferto a Lecce e con il Milan".