Messi 'chiama' Neymar: "Solo insieme vinciamo Champions"

"Solo insieme possiamo vincere la Champions League". Parola di Leo Messi nei confronti dell'ex compagno del Barcellona Neymar che secondo France Football, la rivista francese che organizza il Pallone d'oro, si sarebbe espresso così dopo la pesante sconfitta del PSG con il Liverpool. Neymar sarà una delle principali stelle al Santiago Bernabéudove questa sera, mentre al contrario 'Paris Match' aveva sottolineato come secondo il direttore sportivo del PSG, Leonardo, la prossima estate Neymar non sarà messo sul mercato allontanando il possibile ritorno dell'asso verdeoro al Barcelllona. Ora invece arriva, come lancia France Football, questa confessione sul crack brasiliano che rimetterebbe tutto in gioco .