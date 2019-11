Attesa per l'esordio di Mourinho in Premier League

Terremoto in Premier che riabbraccia dopo un anno di pausa Jose' Mourinho, che sostituisce Pochettino in un Tottenham in crisi e andra' a guadagnare 17 mln a stagione per quattro anni. L'inizio e' in discesa, col West Ham. Il clou del fine settimana che precede la Champions e' pero' City-Chelsea. Via Pochettino, dunque, e riecco Mourinho. Il Tottenham cambia timoniere dopo il 14/o posto in Premier con la vittoria che manca da quasi due mesi e il catastrofico 2-7 col Bayern. La qualificazione Champions e' vicina, ma il club vice-campione ha deciso la cacciata del tecnico e il ritorno di Special One, ex dei nemici di sempre del Chelsea. E proprio agli Spurs tocchera' aprire le ostilita' in Premier in casa del West Ham, niente piu' alibi per i giocatori. Il clou sara' pero' a Manchester col City che dopo il pesante ko di Liverpool prova a ripartire nella sfida col rodato Chelsea secondo ex aequo. Buon per la sorpresa Leicester che puo' restare solo vincendo a Brighton. I reds a +8 possono aumentare il vantaggio affrontando il Crystal Palace, poi ospiteranno il Napoli. Molto delicato il compito dell'attardato United che gioca in casa dell'altra sorpresa Sheffield. Facile impegno per l'Arsenal.

Il quadro della 13/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

West Ham-Tottenham ore 13:30

Arsenal-Southampton ore 16

Everton-Norwich

Crystal Palace-Liverpool

Watford-Burnley

Brighton-Leicester

Bournemouth-Wolverhampton

Manchester City-Chelsea ore 18.30

Sheffield-Manchester United domenica ore 17:30

Aston Villa-Newcastle ore 21