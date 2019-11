LaLiga: salta la gara di campionato in Usa

salta il piano di disputare a Miami, negli Usa, la partita del campionato spagnolo tra Villarreal e Atletico Madrid, il prossimo 6 dicembre. Un tribunale di Madrid, infatti, ha respinto un ricorso della Liga che chiedeva di annullare il veto posto dalla federcalcio spagnola (Rfef).

Secondo il tribunale, il ricorso non poteva essere accolto in quanto riguardava una nuova richiesta unilaterale di tenere una partita di campionato al di fuori del territorio nazionale nella stagione 2019-2020, quando è ancora pendente un'udienza - fissata per il 14 febbraio prossimo - per una richiesta relativa alla stagione precedente. La Liga aveva infatti deciso di far giocare sempre a Miami la partita Girona-Barcellona, ma ugualmente aveva avuto semaforo rosso dalla federazione. La Liga spera di ottenere via libera dal tribunale a febbraio, con una sentenza relativa a quest'ultimo caso, e poter così programmare una partita fuori dalla Spagna.