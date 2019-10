Roma Milan, Pioli: 'Vietati drammi e isterismi'

Vietato drammatizzare e farsi prendere dagli isterismi. E' il diktat di Stefano Pioli. "Bisogna analizzare con lucidità e precisione le cose - aggiunge il tecnico del Milan, alla vigilia della trasferta di Roma - ma non farsi mai prendere dagli isterismi e drammatizzare la situazione". Pioli difende Suso, nel mirino dei tifosi: "Non prendo parte ai processi social o mediatici, il nostro gruppo è coeso e unito. Dobbiamo essere una squadra, quando si colpisce un giocatore, si colpisce anche me e tutto il Milan".

Fonseca: "Noi stiamo bene ma Milan più fresco" - Voltare pagina dopo la beffa in Europa League con il Borussia Moenchengladbac. Chiede questo Paulo Fonseca alla sua Roma che domani affronta il Milan all'Olimpico. "La squadra sta bene, non possiamo cambiare il passato, dobbiamo pensare alla prossima partita. Dev'essere questo lo stato d'animo - spiega il tecnico portoghese-. È stata una serata storta, infelice per la direzione di gara. Ma dobbiamo concentrarci sul Milan. In questo momento mi preoccupo di recuperare i giocatori dal punto di vista fisico per essere pronti domani contro un avversario che sarà più fresco non avendo avuto impegni infrasettimanali". Fonseca esclude i recuperi di Under e Mkhitaryan, apre alla conferma di Mancini da mediano. Nessun dubbio poi sulle qualità di Zaniolo: "Qui tutti crediamo alle sue capacità. Ha un immenso talento. Ovviamente deve continuare a lavorare per crescere ancora. Dal primo giorno che sono qui sui lui si è sempre comportato in maniera esemplare, lavorando con dedizione e massimo impegno".