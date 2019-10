Libertadores: Boca fuori, River in finale

Sfuma il sogno della finale in Coppa Libertadores per il Boca Juniors che, con Daniele De Rossi in panchina, è riuscito a vincere solo 1-0 nel Superclasico di ritorno contro i rivali del River Plate. La squadra di Gallardo, nell'andata del derby di Buenos Aires valido per la semifinale del prestigioso trofeo sudamericano, aveva vinto 2-0 e dunque ha acquisito il diritto di giocarsi la finale del 23 novembre a Santiago del Cile. Il River Plate incontrerà la vincente del derby brasiliano fra il Flamengo e il Gremio di Porto Alegre, in programma sul terreno del leggendario Maracana di Rio de Janeiro nella notte italiana (andata 1-1). Dieci mesi dopo la storica finale Libertadores sul neutro di Madrid, il Boca si è dovuto nuovamente arrendere agli eterni rivali del River Plate. La rete messa a segno da Hurtado non è bastata a ribaltare il 2-0 incassato tre settimane fa nello stadio Monumental. Il gol è arrivato all'80' ed è stato inutile l'assalto finale dei padroni di casa allenati da Gustavo Alfaro.