Inter Borussia, Conte: 'Non vogliamo prendere schiaffi, ma darli"

Inter Borussia Dortmund ultime news.

Niente trasferta di Champions League a Milano per il giocatore del Borussia Dortmund Marco Reus, rimasto in Germania a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito alla vigilia della partita con l'Inter. Lo ha reso noto il club tedesco attraverso twitter, informando che sul volo per l'Italia non sono saliti neanche Paco Alcacer e Marcel Schmelzer, entrambi vittime di infortuni muscolari. Il tecnico dei gialloneri, Lucien Favre, ha portato con sè 21 giocatori, tra i quali anche il portiere Roman Buerki, Jadon Sancho e Mario Götze, che erano tutti e tre in dubbio.

Conte: "Col Borussia una finale? È una partita" - "Il Borussia Dortmund una finale per l'Inter? Parlare già di finale mi sembra esagerato. E' una partita importante, contro una squadra forte. Ma è una partita. Le finali arrivano dopo": lo dice Antonio Conte alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund. I nerazzurri hanno un solo punto, guadagnato nel pari contro lo Slavia Praga. Sabato in campionato l'Inter ha vinto contro il Sassuolo ma rischiando molto nei minuti finali. "Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare, abbiamo solo oggi per preparare la partita. Abbiamo visto molti video - spiega l'allenatore - lavorato su alcune situazioni. Non dobbiamo perdere palloni, perché abbiamo subito tre gol col Sassuolo in palle perse su fase di costruzione nostra. Il Borussia ha giocatori veloci e possono fare male in campo aperto".

"Con Dortmund per non avere rimpianti" - ''Non so se ripetere la prestazione di Barcellona basterà per vincere. Dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti a fine partita'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia Dortmund. ''Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità. E' un torneo difficilissimo - aggiunge - e stiamo cercando di iniziare un percorso anche in Champions. Non abbiamo tantissima esperienza ma vogliamo giocare la partita senza avere rimpianti''.

"Non vogliamo aspettare schiaffoni ma darli" - ''Ormai siamo partiti con la nostra idea di calcio e non torniamo indietro altrimenti significa mettersi in undici dietro la linea della palla e aspettare schiaffoni. Invece vogliamo darli'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia, rispondendo ad una domanda sulle difficoltà riscontrate da Godin in alcune situazioni di gioco nella difesa a tre. ''E' cambiato il modo di giocare per lui - spiega l'allenatore - non parlo solo di sistema ma di 'idea'. Sta lavorando tanto da un punto di vista tattico e fisico e come per gli altri giocatori sono contentissimo della loro disponibilità''. Anche Lazaro non ha convinto. E in conferenza stampa gli viene chiesto se sta valutando la possibilità di avanzarlo come esterno d'attacco: ''Ti ringrazio del consiglio, magari un giorno di darò anche io un consiglio su un articolo'', risponde piccato Conte che poi spiega: ''Lo abbiamo acquistato dall'Herta e dobbiamo mettere in preventivo delle difficoltà. Diamogli tempo''.

"Lautaro decida se essere top o medio livello" - ''Lautaro deve lavorare e basta, testa bassa e pedalare. Non deve pensare che il gol sia tutto per un attaccante perchè per me non è cosi. Deve lavorare per la squadra come sta facendo. Sta a lui sapere di che morte morire, se diventare un top o rimanere di medio livello'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia Dortmund. ''Mi piace quando lavora per i compagni, quando fa gol - aggiunge - deve continuare in questa maniera. Ha delle potenzialità importanti, ci stiamo lavorando''. L'allenatore nerazzurro si complimenta con Brozovic, seduto al suo fianco in conferenza stampa: ''Se continua a lavorare può diventare top mondiale nel ruolo''. A centrocampo non ci sarà Sensi che sarà sottoposto agli esami di controllo. Assente anche D'Ambrosio: ''Dobbiamo valutare la sua soglia del dolore, aspettiamo la sua disponibilità''.