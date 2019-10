Serie A: Sassuolo Inter. Conte: 'Gara importantissima'

"C''è una partita importante per loro, importantissima per noi. Ci misureremo con una splendida realtà del campionato di Serie A come il Sassuolo, vanno i fatti i complimenti a chi l'ha creato. E per questo spiace per la perdita del presidente Squinzi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della gara con il Sassuolo. "Sono sereno perché la squadra ha lavorato benissimo, con grande impegno, voglia e determinazioni - ha proseguito -. Dobbiamo continuare ad avere regolarità di risultati e prestazioni, continuando questo percorso che abbiamo iniziato cercando di migliorarci giorno per giorno. Questo deve essere importante, il futuro passa dal miglioramento di ognuno di noi".

Il quadro della 8/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Sassuolo-Inter ore 12:30

Udinese-Torino ore 15

Sampdoria-Roma

Cagliari-SPAL

Parma-Genoa ore 18

Milan-Lecce ore 20.45