Mihajlovic conclude 2/o ciclo di cure

(ANSA) - BOLOGNA, 8 OTT - Concluso il secondo ciclo di chemioterapia, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato dimesso in mattinata dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna.

Dopo la diagnosi di leucemia, annunciata a metà luglio e un primo periodo di ricovero in Ematologia, Mihajlovic era rientrato in ospedale il 9 settembre. Domenica era uscito temporaneamente per assistere dalla panchina alla partita con la Lazio al Dall'Ara. Ora passerà un periodo in famiglia.