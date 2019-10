Serie A: Spal Parma e Verona Sampdoria

Dopo il rinvio al 18 dicembre di Brescia-Sassuolo per la morte del patron neroverde Giorgio Squinzi, la settima giornata si apre sabato alle 15 con Spal-Parma, seguita alle 18 da Verona-Sampdoria.

"Non è la partita della vita, non dobbiamo mettere troppo peso su questa gara: va giocata con attenzione ma ci sono ancora tantissime gare". La vigilia della gara a Verona è scandita in casa Sampdoria dalle parole di Eusebio Di Francesco che cerca di alleggerire la pressione. Il tecnico blucerchiato ritiene "determinante approcciarsi a questa gara nella maniera giusta" e non si sbilancia sulla formazione ma l'impressione è quella di un attacco rinnovato con l'inserimento di Bonazzoli al fianco di Quagliarella mentre a centrocampo ci sarà una linea a cinque con Vieira al posto dell'infortunato Karol Linetty e conferma per Jankto a segno con l'Inter. Ci saranno almeno 1.500 tifosi blucerchiati, una presenza straordinaria per una gara che dovrà rappresentare un po' il bivio per la Sampdoria.