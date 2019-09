Juventus Spal, rebus difesa

"Ronaldo è un fuoriclasse, Higuain e Dybala due grandissimi giocatori, in certi momenti delle partite possono giocare anche tutti tre insieme". Così Maurizio Sarri, alla vigilia di Juventus-Spal, "partita - osserva il tecnico bianconero - che potrebbe anche essere difficile. Due anni la Spal venne a Napoli, tutti la davano in grandissima difficoltà e fu una delle più difficili, ne venimmo a capo vincendo 1-0 e soffrendo fino alla fine".

"Per il ruolo di terzino sinistro abbiamo provato due soluzioni: dopo l'ultimo allenamento sceglieremo". Sarri non ha ancora risolto il problema della fascia sinistra, vista l'assenza contemporanea di Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto, e gli infortuni di Danilo e De Sciglio. "La difesa a tre la escludo - ha precisato l'allenatore della Juventus, alla vigilia della partita con la Spal -. Si rischia di finire a cinque molto bassi e poi non risolve il problema della fascia. Esterni offensivi e difensivi ne abbiamo, la difficoltà a spostare un centrale è che sono tutti destri e oltre al cambio di ruolo li faremmo giocare dalla parte sbagliata".